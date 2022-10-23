Жовтень, 23 в 20:46

Весь світ добре розуміє, хто є джерелом усього брудного, що лише можна уявити у повномасштабній війні Росії проти України. Звісно, йдеться про країну-агресора РФ.

Так президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня прокоментував брехню РФ про нібито плани України застосувати “брудну бомбу”.

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– Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель та обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні, – вважає глава держави.

За словами президента, Україна повертає нормальне життя всюди, куди Росія приносила лише смерть та деградацію. На його думку, РФ залишає після себе масові могили, катівні, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи.

– І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт. І цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати, – переконаний Зеленський.

На думку президента, зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і новий ескалаційний крок, тоді має одразу побачити, що світ це не проковтне, переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що в усіх областях України відновлено технічну можливість постачання електрики. Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти – це значно довша і складніша справа, проте він пообіцяв, що з часом це буде забезпечено.

Лише за сьогодні у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом. Місто Вовчанськ – ще 750 абонентів з електрикою. Ізюм – ще 300 абонентів зі світлом. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і триває на звільненій території України, наголошує президент.