Какие приборы нельзя включать во время часов пикового потребления — список
Последние ракетные удары врага привели к повреждению объектов энергетической инфраструктуры. Это сформировало определенный дефицит энергомощности.
Чтобы предотвратить масштабне отключение электричества, украинцев просят не пользоваться мощными электроприборами утром с 08:00 до 11:00 и во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00.
Факты ICTV подготовили список бытовых электроприборов, которые не стоит включать во время часов пикового потребления.
Какие приборы не стоит включать во время пикового потребления — список
Министерство энергетики Украины подготовило перечень бытовых приборов, которые потребляют больше всего электроэнергии, соответственно, их использование нужно ограничить в первую очередь.
Чтобы уменьшить нагрузку на электросети, два раза в сутки — с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 выключите приборы, которые потребляют больше всего:
- варочная поверхность — 7,5 кВт•ч;
- сушильная машина — 3,2 — 3,4 кВт•ч;
- бойлер — 1,5 — 2,5 кВт•ч;
- кондиционер — 2,2 — 3,37 кВт•ч;
- стиральная машина — 1,8 — 2,3 кВт•ч;
- духовка — 2,5 — 4 кВт•ч;
- пылесос — 1,4 — 2,5 кВт•ч;
- микроволновка – 1,5-2 кВт•ч;
- электрочайник — 1,5 — 2,4 кВт•ч;
- обогреватель масляный или воздушный — 1,5 — 2,5 кВт•ч.
Также в эти часы стоит уменьшить использование:
- мультиварки;
- кофеварки;
- мультипечи;
- электрической турки;
- холодильника;
- отпаривателя;
- морозильной камеры;
- утюжка для волос;
- плойки;
- ноутбука;
- компьютера (настольный ПК);
- монитора;
- игровой приставки;
- принтера;
- телевизора;
- TV-тюнера;
- зарядных устройств;
- освещения: жаровую, светодиодную и энергосберегающую лампочки.
Вы можете пользоваться этими приборами только при необходимости и желательно по очереди. Например, если хотите выпить чаю, наберите в чайник воды только на одну чашку и вскипятите.
Если каждый украинец прислушается к советам и выключит приборы, это поможет значительно сэкономить потребление электроэнергии и быстрее восстановить повреждения.