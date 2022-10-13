Октябрь, 13 в 14:14

Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Украине сформировался определенный дефицит энергомощности.

Чтобы предотвратить масштабные отключения электричества ДТЭК централизованно может выключать свет в домах украинцев.

Будут ли выключать свет 13 октября 2022 года в Киеве и области — далее в материале Фактов ICTV.

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Веерные отключения света

В ДТЭК сообщили, что начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет обнародовать графики с адресами и временем отключения света.

В компании отмечают, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

Компания поделила адреса в Киеве на три очереди, которым поочередно при необходимости будут ограничивать поставки света:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00 ;

и ; 2 очередь – с 12:00 до 16: 00 ;

; 3 очередь — с 16:00 до 20:00.

В ДТЭК также сообщили, если свет в вашем доме отключили, например, 11 октября — это не значит, что его будут отключать ежедневно.

— Сейчас график аварийных отключений не применяется. График будет применен только в случае, если у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему, — отметили в компании.

По состоянию на 13 октября 2022 года на сайте компании не указывается о плановом отключении на ближайшие дни, а на своей странице в Facebook ДТЭК сообщил, что сегодня график аварийных отключений не применяется. Соответственно, выключать свет 13 октября не планируют.

— Сегодня в Киеве не планируют введение графиков аварийных отключений. Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты Укрэнерго и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А, во-вторых, потому что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию, — отметил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Все же не стоит включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры и т. п.) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00 и утром с 08:00 до 11:00.

За информацией о плановых отключениях света в Киеве на области следите на сайте ДТЭК и на официальной странице в Facebook.