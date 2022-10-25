Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата
Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.
Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.
Осенние каникулы 2022 — дата
Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.
В целом образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в осенние каникулы обычно приходятся на последнюю неделю октября.
То есть в 2022 году осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября.
Однако такого плана придерживаются не во всех регионах Украины.
Например, во Львове, Ровно, а также в Киевской и Тернопольской областях осенние каникулы решили отменить, точнее перенести и объединить с зимними.
А вот в Луцке каникулы перенесли на неделю, там дети будут отдыхать с 31 октября до 6 ноября 2022 года.
Решение о переносе каникул 2022/2023 в городских управлениях образования принимают после получения рекомендаций от областных департаментов образования.
Перенос осенних каникул в этом году произошел вследствие нескольких важных причин:
- погодные условия осенью более благоприятны для обучения;
- из-за вражеских ракетных обстрелов энергосистем в ряде областей Украины надо экономно потреблять электроэнергию;
- ситуация безопасности.
Каникулы в Украине 2022-2023
Стоит отметить, что это лишь ориентировочный план школьных каникул. В зависимости от погодных условий, даты могут меняться.
- Осенние — с 24 октября до 30 ноября 2022 года.
- Зимние — с 24 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
- Весенние — с 27 марта до 2 апреля 2023 года.
- Летние — с 25 мая до 1 сентября 2023 года.