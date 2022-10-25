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Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата
Фото: Depositphotos

Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.

Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.

Осенние каникулы 2022 — дата

Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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В целом образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в осенние каникулы обычно приходятся на последнюю неделю октября.

То есть в 2022 году осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября.

Однако такого плана придерживаются не во всех регионах Украины.

Например, во Львове, Ровно, а также в Киевской и Тернопольской областях осенние каникулы решили отменить, точнее перенести и объединить с зимними.

А вот в Луцке каникулы перенесли на неделю, там дети будут отдыхать с 31 октября до 6 ноября 2022 года.

Решение о переносе каникул 2022/2023 в городских управлениях образования принимают после получения рекомендаций от областных департаментов образования.

Перенос осенних каникул в этом году произошел вследствие нескольких важных причин:

  • погодные условия осенью более благоприятны для обучения;
  • из-за вражеских ракетных обстрелов энергосистем в ряде областей Украины надо экономно потреблять электроэнергию;
  • ситуация безопасности.

Каникулы в Украине 2022-2023

Стоит отметить, что это лишь ориентировочный план школьных каникул. В зависимости от погодных условий, даты могут меняться.

  • Осенние — с 24 октября до 30 ноября 2022 года.
  • Зимние — с 24 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.
  • Весенние — с 27 марта до 2 апреля 2023 года.
  • Летние — с 25 мая до 1 сентября 2023 года.
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