Коли в Україні розпочнуться осінні канікули 2022: скільки триватимуть та дата
Найулюбленіший період школярів – канікули. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.
Коли розпочнуться осінні канікули у 2022 році та скільки триватиме відпочинок – читайте в нашому матеріалі.
Осінні канікули 2022 – дата
Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.
Загалом освітні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року, але у осінні канікули зазвичай припадають на останній тиждень жовтня.
Тобто у 2022 році осінні канікули триватимуть з 24 до 30 жовтня.
Проте такого плану притримуються не в усіх регіонах України.
Наприклад, у Львові, Рівному, а також у Київській та Тернопільській областях осінні канікули вирішили скасувати, точніше перенести та об’єднати з зимовими.
А от в Луцьку канікули перенесли на тиждень, там діти відпочиватимуть з 31 жовтня до 6 листопада 2022 року.
Рішення щодо перенесення канікул 2022/2023 у міських управліннях освіти ухвалюють після отримання рекомендацій від обласних департаментів освіти.
Перенесення осінніх канікул цього року відбулося внаслідок кількох важливих причин:
- погодні умови восени більш сприятливі для навчання;
- через ворожі ракетні обстріли енергосистем у низці областей України треба економно споживати електроенергію;
- безпекову ситуацію.
Канікули в Україні 2022-2023
Варто зазначити, що це лише орієнтовний план шкільних канікул. В залежності від погодних та безпекових умов, дати можуть змінюватися.
- Осінні – від 24 жовтня до 30 листопада 2022 року.
- Зимові – від 24 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року.
- Весняні – від 27 березня до 2 квітня 2023 року.
- Літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.