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Коли в Україні розпочнуться осінні канікули 2022: скільки триватимуть та дата

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Коли в Україні розпочнуться осінні канікули 2022: скільки триватимуть та дата
Фото: Depositphotos

Найулюбленіший період школярів – канікули. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2022 році та скільки триватиме відпочинок – читайте в нашому матеріалі.

Осінні канікули 2022 – дата

Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

Зараз дивляться

Загалом освітні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року, але у осінні канікули зазвичай припадають на останній тиждень жовтня.

Тобто у 2022 році осінні канікули триватимуть з 24 до 30 жовтня.

Проте такого плану притримуються не в усіх регіонах України.

Наприклад, у Львові, Рівному, а також у Київській та Тернопільській областях осінні канікули вирішили скасувати, точніше перенести та об’єднати з зимовими.

А от в Луцьку канікули перенесли на тиждень, там діти відпочиватимуть з 31 жовтня до 6 листопада 2022 року.

Рішення щодо перенесення канікул 2022/2023 у міських управліннях освіти ухвалюють після отримання рекомендацій від обласних департаментів освіти.

Перенесення осінніх канікул цього року відбулося внаслідок кількох важливих причин:

  • погодні умови восени більш сприятливі для навчання;
  • через ворожі ракетні обстріли енергосистем у низці областей України треба економно споживати електроенергію;
  • безпекову ситуацію.

Канікули в Україні 2022-2023

Варто зазначити, що це лише орієнтовний план шкільних канікул. В залежності від погодних та безпекових умов, дати можуть змінюватися.

  • Осінні – від 24 жовтня до 30 листопада 2022 року.
  • Зимові – від 24 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року.
  • Весняні – від 27 березня до 2 квітня 2023 року.
  • Літні – від 25 травня до 1 вересня 2023 року.
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