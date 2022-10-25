Жовтень, 25 в 12:44

Найулюбленіший період школярів – канікули. Усі діти з особливим трепетом очікують на ці кілька тижнів відпочинку від уроків та домашніх завдань.

Коли розпочнуться осінні канікули у 2022 році та скільки триватиме відпочинок – читайте в нашому матеріалі.

Осінні канікули 2022 – дата

Кожен навчальний рік складається з двох семестрів, кожен з яких ділиться на дві чверті. Зазвичай після кожної чверті починаються канікули.

Зараз дивляться

Загалом освітні заклади України можуть самостійно організовувати структуру навчального року, але у осінні канікули зазвичай припадають на останній тиждень жовтня.

Тобто у 2022 році осінні канікули триватимуть з 24 до 30 жовтня.

Проте такого плану притримуються не в усіх регіонах України.

Наприклад, у Львові, Рівному, а також у Київській та Тернопільській областях осінні канікули вирішили скасувати, точніше перенести та об’єднати з зимовими.

А от в Луцьку канікули перенесли на тиждень, там діти відпочиватимуть з 31 жовтня до 6 листопада 2022 року.

Рішення щодо перенесення канікул 2022/2023 у міських управліннях освіти ухвалюють після отримання рекомендацій від обласних департаментів освіти.

Перенесення осінніх канікул цього року відбулося внаслідок кількох важливих причин:

погодні умови восени більш сприятливі для навчання;

через ворожі ракетні обстріли енергосистем у низці областей України треба економно споживати електроенергію;

безпекову ситуацію.

Канікули в Україні 2022-2023

Варто зазначити, що це лише орієнтовний план шкільних канікул. В залежності від погодних та безпекових умов, дати можуть змінюватися.