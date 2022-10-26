Жовтень, 26 в 18:20

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ворог намагається утримати тимчасово окуповані території, намагаючись вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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На Лиманському напрямку ворог обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне.

На Бахмутському напрямку російські війська вели вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли Мар’їнку, Водяне, Новомихайлівку, Первомайське, Авдіївку, Красногорівку, Невельське та Новокалинове.

Російські загарбники обмежують право вільного пересування мирних українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, росіяни заборонили місцевим жителям Першотравневого на Харківщині залишати селище.

Росія намагається поповнити бойові втрати, зокрема, вербуючи представників приватних військових кампаній увʼязнених в закладах відбування покарання Брянська та області.