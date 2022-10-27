Для глубокой разведки и корректировки HIMARS: в Украине представили новый беспилотник SHARK
В Украине представили новый беспилотный авиационный комплекс SHARK UAS, способный вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь с дальнобойного вооружения, в частности, РСЗО HIMARS.
Украинская компания Укрспецсистем разработала устойчивый к работе в условиях боевых действий дрон, который может корректировать реактивные артиллерийские системы, передаваемые США, и выполнять другие функции.
– Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения РФ. И менее чем через полгода SHARK уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства, — отметили в компании.
Технические характеристики беспилотника SHARK:
- время полета – более 2 часов;
- дальность связи — 60 км;
- практический потолок — 2000 м;
- взлетная масса — 10 кг;
- размах крыльев – 1,91 м;
- время развертывания – 15 минут;
- температура эксплуатации – от -15 С до +50 С;
- метод шифрования — AES256;
- крейсерская скорость – 70-90 км/ч;
- максимальная скорость полета – 150 км/ч;
- скорость сваливания — 60 км/ч.
В Укрспецсистем пообещали постепенно рассказывать о технических характеристиках и деталях беспилотника SHARK. Пока известно, что он может решать основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.