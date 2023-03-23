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Факты / Україна

Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark

Марта Бондаренко, редактор ленты
Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark

Военные Вооруженных сил Украины получили первый беспилотник отечественного производства Shark, или Акула.

Об этом в Facebook рассказал глава фонда Повернись живим Тарас Чмут.

Этот дрон украинские разработчики создали уже после полномасштабного нападения России на Украину.

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В целом наши военные получат 25 таких беспилотных комплексов.

По словам Тараса Чмута, беспилотник Shark имеет радиус работы до 60 км и продолжительностью полета 4 часа. Он будет обеспечивать разведку и обозначение целей для нашей артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark / 2 фотографии

Глава фонда Повернись живым отметил, что сейчас надо собрать средства еще на три комплекса.

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Фото: Тарас Чмут

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