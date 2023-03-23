Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark
Военные Вооруженных сил Украины получили первый беспилотник отечественного производства Shark, или Акула.
Об этом в Facebook рассказал глава фонда Повернись живим Тарас Чмут.
Этот дрон украинские разработчики создали уже после полномасштабного нападения России на Украину.
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В целом наши военные получат 25 таких беспилотных комплексов.
По словам Тараса Чмута, беспилотник Shark имеет радиус работы до 60 км и продолжительностью полета 4 часа. Он будет обеспечивать разведку и обозначение целей для нашей артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark / 2 фотографии
Глава фонда Повернись живым отметил, что сейчас надо собрать средства еще на три комплекса.
Фото: Тарас Чмут