Для глибокої розвідки та коригування HIMARS: що відомо про дрон SHARK, який отримали ЗСУ

Березень, 23 в 16:27

Військові ЗСУ у середині березня отримали перший безпілотник вітчизняного виробництва Shark, або ж Акулу.

Загалом наші військові отримають 25 таких безпілотних комплексів.

Безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAS здатний вести глибинну аеророзвідку та коригувати вогонь із далекобійного озброєння, зокрема РСЗВ HIMARS.

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Українська компанія Укрспецсистем розробила стійкий до роботи в умовах бойових дій дрон, який може коригувати реактивні артилерійські системи, передані США, та виконувати інші функції.

– Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого в умовах повномасштабного вторгнення РФ. І менш ніж за пів року SHARK уже літав. Подвійна гордість, що це повністю український безпілотник – від ідеї до виробництва, – зазначили у компанії.

Технічні характеристики безпілотника SHARK:

час польоту – понад 2 години;

понад 2 години; дальність зв’язку – 60 км;

60 км; практична стеля – 2000 м;

2000 м; злітна маса – 10 кг;

10 кг; розмах крил – 1,91 м;

1,91 м; час розгортання – 15 хвилин;

15 хвилин; температура експлуатації – від -15 С до +50 С;

від -15 С до +50 С; метод шифрування — AES256;

крейсерська швидкість – 70-90 км/год;

70-90 км/год; максимальна швидкість польоту – 150 км/год;

150 км/год; швидкість звалювання – 60 км/год.

В Укрспецсистем пообіцяли поступово розповідати про технічні характеристики та деталі безпілотника SHARK. Наразі відомо, що він може вирішувати основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню.

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Фото: Ukrspecsystems