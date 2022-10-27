В запасах есть 200 тыс. бронежилетов и 100 тыс. шлемов для военных ВСУ – Минобороны

Октябрь, 27 в 15:10

В резерве остается около 200 тыс. бронежилетов и 100 тыс. шлемов для военных Вооруженных сил Украины, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, это постоянные запасы, не влияющие на постоянное движение или выдачу материалов новым подразделениям. Маляр отметила, что сейчас появилось много мошенников, которые якобы собирают средства украинцев на бронежилеты и каски.

– Мы неоднократно отмечали: проверяйте, кому вы даете деньги, кто это поставляет, – предупредила заместитель главы Минобороны.

За последнюю неделю Минобороны передало более 6 тыс. бронежилетов, более 8 тыс. шлемов и более 30 тыс. пар обуви, отметила Маляр. В то же время на учет приняли почти 58 тыс. курток, а значительное количество находится на разных стадиях движения к складам.

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Также на нужды украинской армии передали более 60 тыс. зимних штанов, более 77 тыс. курток костюма-утеплителя, более 81 тыс. комплектов нижнего демисезонного и зимнего белья.