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Факти / Україна / Суспільство

У запасах є 200 тис. бронежилетів і 100 тис. шоломів для військових ЗСУ – Міноборони

Юля Захарченко, редакторка стрічки
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

У резерві залишається близько 200 тис. бронежилетів та 100 тис. шоломів для військових Збройних сил України, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, це постійні запаси, які не впливають на постійний рух або видання матеріалів новим підрозділам. Маляр зазначила, що наразі з’явилося багато шахраїв, які начебто збирають кошти українців на бронежилети та каски.

– Ми неодноразово зазначали: перевіряйте, кому ви даєте гроші, хто це постачає, – попередила заступниця глави Міноборони.

За останній тиждень Міноборони передало понад 6 тис. бронежилетів, понад 8 тис. шоломів та понад 30 тис. пар взуття, зазначила Маляр. Водночас на облік прийняли майже 58 тис. курток, а значна кількість перебуває на різних стадіях руху до складів.

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Також на потреби української армії передали понад 60 тис. зимових штанів, понад 77 тис. курток костюма-утеплювача, понад 81 тис. комплектів нижньої демісезонної та зимової білизни.

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