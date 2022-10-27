По Фрейду: Подоляк прокомментировал выступление Путина на Валдае

Октябрь, 27 в 19:51

Российский диктатор Владимир Путин цинично лжет, когда обвиняет кого-либо в нарушении международного права и суверенитета других стран. Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные заявления главы Кремля, который тот озвучил во время обращения к гражданам РФ.

– Любая речь Путина укладывается в два слова: по Фрейду. Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид – обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер – пожнет бурю. Буря наступает, – подчеркнул Подоляк.

Во время своего выступления Путин начал провозглашать очередные тезисы, которыми насмешил украинцев и политиков со всего мира.

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В частности, кремлевский диктатор заявил, что “Украина исторически складывалась как искусственное государство”. По его мнению, “единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только якобы создавшая ее Россия”.

Однако историки опровергают безумные речи Путина и утверждают, что Украина – отдельное государство, и это не подлежит обсуждению.