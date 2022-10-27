За Фрейдом: Подоляк прокоментував виступ Путіна на Валдаї

Жовтень, 27 в 19:51

Російський диктатор Володимир Путін цинічно бреше, коли звинувачує когось у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн. Так радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чергові заяви глави Кремля, які той озвучив під час звернення до громадян РФ.

– Будь-яка промова Путіна вкладається у два слова: за Фрейдом. Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид – звинувачує когось… у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер – пожне бурю. Буря наступає, – наголосив Подоляк.

Під час свого виступу Путін почав говорити чергові тези, якими насмішив українців та політиків зі всього світу.

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Зокрема, кремлівський диктатор заявив, що “Україна історично складалася як штучна держава”. На його думку, “єдиним справжнім гарантом суверенітету України могла бути лише Росія, яка начебто її створила”.

Проте історики спростовують божевільні промови Путіна та стверджують, що Україна – це окрема держава, і це не підлягає обговоренню.