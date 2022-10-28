Большинство работников ЗАЭС отказываются подписывать контракты с Росатомом – Энергоатом

Октябрь, 28 в 16:51

Большинство работников Запорожской атомной электростанции, оставшихся работать на временно оккупированной АЭС, отказываются подписывать контракты с российской компанией Росатом.

Об этом сообщает государственное предприятие Энергоатом. По данным украинского регулятора, всего около сотни человек из 6,7 тыс. человек подписали документы, и это преимущественно из-за усиленного давления россиян.

— Оккупанты прибегают к давлению и манипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. Однако эта ложь не срабатывает. Еще 4,3 тыс. работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию, — говорится в сообщении.

Компания Энергоатом отмечает, что большинство работников, оставшихся на атомной электростанции, имеют проукраинскую позицию и максимально оттягивают процесс подписания контрактов.

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Однако есть коллаборанты, в частности, среди руководства станции, которые захотели занять высокие руководящие должности в псевдоструктуре оккупантов и получить дивиденды от российских захватчиков. В Энергоатоме сообщили, что знают фамилии всех людей, которые будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения под полный контроль Украины.