Більшість працівників ЗАЕС відмовляються підписувати контракти з Росатомом – Енергоатом

Жовтень, 28 в 16:51

Більшість працівників Запорізької атомної електростанції, які залишилися працювати на тимчасово окупованій АЕС, відмовляються підписувати контракти із російською компанією Росатом.

Про це повідомляє державне підприємство Енергоатом. За даними українського регулятора, лише близько сотні осіб з 6,7 тис. людей підписали документи, і то переважно через посилений тиск росіян.

– Окупанти вдаються до тиску та маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує. Ще 4,3 тис. працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, – йдеться у повідомленні.

Компанія Енергоатом зазначає, що більшість працівників, які залишилися на атомній електростанції, мають проукраїнську позицію та максимально відтягують процес підписання контрактів.

Зараз дивляться

Проте є колаборанти, зокрема, серед керівництва станції, які захотіли обійняти високі керівні посади у псевдоструктурі окупантів та отримати дивіденди від російських загарбників. В Енергоатомі повідомили, що знають прізвища всіх людей, які відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення під повний контроль України.