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Нужно 2-3 недели: Кличко о ликвидации последствий атаки на энергосистемы Киева

Юля Захарченко, редактор ленты
Нужно 2-3 недели: Кличко о ликвидации последствий атаки на энергосистемы Киева
Фото: Pexels

На стабилизацию ситуации с электроснабжением в Киеве необходимо ориентировочно 2-3 недели. Об этом заявил мэр Виталий Кличко, отвечая на вопросы о том, сколько времени нужно для ликвидации последствий атак РФ и как долго будут продолжаться веерные отключения в Киеве.

– Мы работаем в экстренном режиме, потому что у нас экстренные отключения света, которые продолжаются по всем районам. Это делает Укрэнерго. В связи с большим недостатком и дефицитом отключения колеблются примерно от часа. Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка. От 20 до 50% – это дефицит электроэнергии. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и прочего, – отметил городской голова столицы.

Виталий Кличко рассказал, что специалисты ликвидируют последствия повторяющихся атак на энергосистемы Киева.

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— Мы связались со специалистами Укрэнерго, которые говорят, что если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, тогда они надеются в течение 2-3 недель устранить проблематические моменты, связанные с атаками ракет и дронов, во время которых были повреждены системы энергообеспечения. Непростая задача, но они говорят, что примерно 2-3 недели, – рассказал мэр Киева.

Кличко заверил, что городские власти Киева делают все возможное для возвращения стабильного электроснабжения.

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