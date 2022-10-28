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В Укрэнерго рассказали, в каких областях вводят графики отключения света

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Укрэнерго рассказали, в каких областях вводят графики отключения света
Фото: Pixabay

Компания Укрэнерго предоставила областным подразделениям распоряжение ограничить электроснабжение для разных категорий потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Так, в 07:00 диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков веерных отключений света.

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Дополнительные объемы ограничений будут использоваться для промышленных потребителей в центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области).

В Укрэнерго отмечают, что вынужденные ограничения будут также касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны. Именно их сети больше всего пострадали от вражеских обстрелов на этой неделе.

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С понедельника, 31 октября, в Харькове начнутся почасовые отключения света населению.

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