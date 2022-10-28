Потрібно 2-3 тижні: Кличко про ліквідацію наслідків атаки на енергосистеми Києва

Жовтень, 28 в 15:38

На стабілізацію ситуації з електропостачанням у Києві необхідно орієнтовно 2-3 тижні. Про це заявив мер Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про те, скільки часу потрібно для ліквідації наслідків атак РФ та як довго триватимуть віялові відключення у Києві.

– Ми працюємо в екстреному режимі, тому що у нас екстрені відключення світла, які продовжуються по всіх районах. Це робить Укренерго. У зв’язку з великою нестачею та дефіцитом відключення коливаються приблизно від години. Ми знаємо, що у нас пікове навантаження. Від 20 до 50% – це дефіцит електроенергії. Цей баланс залежить від споживання, пікових навантажень та іншого, – зазначив міський голова столиці.

Віталій Кличко розповів, що наразі фахівці ліквідовують наслідки повторюваних атак на енергосистеми Києва.

Зараз дивляться

– Ми зв’язалися з фахівцями Укренерго, які кажуть, що якщо не буде жодних форс-мажорних обставин, тоді вони сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути проблематичні моменти, пов’язані з атаками ракет та дронів, під час яких було пошкоджено системи енергозабезпечення. Непросте завдання, але вони кажуть, що приблизно 2-3 тижні, – розповів мер Києва.

Кличко запевнив, що міська влада Києва робить все можливе для повернення стабільного електропостачання.