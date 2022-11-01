Листопад, 01 в 17:40

У вівторок увечері, 1 листопада, в Києві екстрено відключать від електропостачання чотири житлові масиви: Оболонь, Виноградар, Куренівку та Мінський масив.

Про це поінформували в пресслужбі компанії ДТЕК Київські електромережі.

Це пов’язано з ремонтом лінії електропередачі в Київській області.

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– У звяз’ку з ремонтом транзитної лінії в області і перевантаженням лінії, що залишилась в роботі, ми вимушені застосувати екстрене відключення Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту, – наголосили в ДТЕК.

Як уточнили в компанії, ремонт потрібен для підвищення надійності електропостачання мешканців Києва та області.

Орієнтовний час відключення світла для зазначених житлових масивів та виконання робіт – до кінця дня.

В ДТЕК зазначили, що це екстрене відключення, а тому воно відбувається поза графіком.

Раніше сьогодні в компанії поінформували, що оновили графіки стабілізаційних відключень електрики для мешканців столиці. Йдеться про графіки ймовірних відключень світла, якщо в компанії Укренерго виникне необхідність збалансувати енергосистему.

Визначено три ймовірні часові проміжки для кожної адреси, коли можуть вимикати електрику. Однак це не означає, що світло обов’язково вимкнуть. Якщо ситуація в енергосистемі України буде нормальною – відключень загалом не буде. Або ж світла не буде протягом одного чи двох часових проміжків, якщо потрібно буде зменшити навантаження на енергосистему.

– Відключення по всіх трьох проміжках часу, і особливо в нічний час, можливе лише в критичних випадках, – уточнили в ДТЕК.

Як відомо, із 06:00 1 листопада диспетчерський центр Укренерго надав обленерго обсяги для обмеження електропостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Йдеться про відключення світла для всіх категорій споживачів.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі