Кремль може здійснити теракти у Херсоні: які криваві сценарії готує РФ

Листопад, 02 в 21:12

У Кремлі все частіше згадують про Херсон. Факти тижня дослідили, які криваві сценарії народжуються у Генштабі РФ. Зокрема, Росія може готувати теракти в обласному центрі з підривом житлових масивів, стверджує заступник начальника ГОУ Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

– Цілком ймовірно, що під час відступу, крім масової евакуації, противник може вдатися до серії терактів з підривом житлових масивів. Перетворення ним тимчасово окупованої території на випалену землю. Не виключається, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій АЕС.

Політичний експерт Владислав Оленченко стверджує, що Кремль починає чергову фазу війни в Україні.

– Вони хочуть зараз зафіксувати “територіальні надбання”, подати це для внутрішнього використання як шалену перемогу Путіна, і виграти хоча б три, а ще краще шість місяців часу для того, щоб ці чмобікі встигли стати підготовленими, – вважає він.

Полковник СБУ Роман Костенко, який з власного досвіду знайомий з південним фронтом, переконаний, що порівнювати Харківський контрнаступ з Херсонським дуже складно.

Зараз дивляться

– На Херсонщині, з моєї точки зору, складніші умови. Зараз вже і погодні умови досить сильно впливають – це від польотів наших безпілотних літальних апаратів до стрільби артилерії та проходу військової техніки, – заявив Костенко.

Зараз ЗСУ ведуть наступ на півночі Херсонщини. Під наш контроль повернулися транспортні вузли Давидів Брід, Велика Олександрівка і Високопілля. На березі Дніпра ЗСУ контролюють Дудчани. Водночас на березі Інгульця армія РФ утримує Снігурівку, тому контролює одну з трас на Херсон, до якого звідти 40 км.

Цілком логічно припустити, стверджує військовий експерт Павло Лакійчук, що ЗСУ намагатимуться дійти до Берислава, а відповідно і до дамби Каховської ГЕС.

– Взяття Берислава перекреслює логістику противника через дамбу Каховської ГЕС. Це перекреслює їм можливість відходу через найбільш надійний ланцюжок комунікацій. Власне, навіть створює умови для можливого наступу наших військ, створення плацдарму на лівому березі Дніпра, – звернув увагу він.

Потенційно ЗСУ мають два варіанти: наступати на Херсон з північного берега Дніпра або обходити місто південніше. Але до початку втілення будь-якого зі сценаріїв ЗСУ мають пройти через десятки важких боїв.

Оленченко припускає, дії РФ свідчать про те, що Кремль грає в психологічні ігри та навмисно показує слабкість, щоб затягнути в Херсон якомога більше українських захисників, а потім спробувати переломити хід війни. І наступати в умовах міської забудови важче, ніж у чистому полі, зазначив він.

– Першочергово через те, що там наше населення. І якщо росіяни вирішать стерти ще одне місто України з лиця землі, то це для них цілком можливо. Ми вже бачили Маріуполь, ми бачили Сєвєродонецьк, ми багато вже чого бачили, – зазначив Лакійчук.

І головне, що у ЗСУ немає на озброєнні тактики кривавих штурмів з втратами, які б налічували сотні або навіть тисячі людей. Звісно, це уповільнює український контрнаступ, але не зупиняє його.