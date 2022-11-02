На конкретном этапе РФ даст слабину: Арестович спрогнозировал ситуацию на фронте

Ноябрь, 02 в 0:58

Сейчас происходит небольшая пауза на фронте, однако ситуация может развиваться в зависимости от наличия большого количества военной техники и мобилизированных солдат. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Продолжаются мелкие тактические действия, силами то взвода, то роты на отдельных направлениях начинаются от Купянска и до Херсона. И сейчас против российских войск боремся за серую зону. Основные исключения — это ближние бои на Бахмутском направлении, Белогоровки, Лисичанска, Привольи, Авдеевки, Павловки, Угледара. Там ближние пехотные бои. Можно сказать, что с определенной поправкой там примерно то же самое на Херсонском направлении на тех участках, где непосредственно находятся стороны соприкосновения. Остальное — мелкие дуели. Кто подвесит удачно беспилотник, кто навел, кто попал.

По словам Арестовича, особой динамики на фронте нет, потому что у Российской Федерации и Украины не хватает технических ресурсов.

Сейчас смотрят

— Если почитать сводку Генштаба ВСУ, то там видно, что каждый день они докладывают об уничтожении трех-четырех командных пунктов, складов, образцов техники и так далее. Это те, кого успели заметить в посадке, укрытии, еще где-нибудь. Но динамики особой нет, потому что у сторон нет ресурсов на динамику. Российская Федерация с одной стороны сумела тормознуть нас, потому что насытила мобилизованными. А нам не хватает ресурсов, потому что любимые западные партнеры дают их абсолютно субъективным и объективним количеством. Вернее, не дают их в необходимом количестве для такой огромной, масштабной войны как наша, с размахом линии только внутреннего фронта 1,3 тыс. км и активным фронтом 750 км. Ресурсов не хватает для того, чтобы нас своевременно обеспечить в тех товарных количествах, которые позволяют переломить ситуацию в нашу пользу.

Арестович спрогнозировал, как дальше может развиваться ситуация на фронте. По его словами, в какой-то момент количество перейдет в качество.