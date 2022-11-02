На конкретному етапі РФ дасть слабину: Арестович спрогнозував ситуацію на фронті
Наразі відбувається невелика пауза на фронті, проте ситуація може розвиватися залежно від наявності великої кількості військової техніки та мобілізованих солдатів. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.
– Тривають дрібні тактичні дії, силами то взводу, то роти на окремих напрямках розпочинаються від Куп’янська та до Херсона. І зараз проти російських військ боремося за сіру зону. Основні винятки – це ближні бої на Бахмутському напрямі, Білогорівці, Лисичанську, Привіллі, Авдіївці, Павлівці, Вугледарі. Там ближні піхотні бої.
Можна сказати, що з певною поправкою там приблизно те саме на Херсонському напрямку на тих ділянках, де безпосередньо перебувають сторони дотику. Решта – дрібні дуелі. Хтось підвісить вдало безпілотник, хтось навів, хтось потрапив.
За словами Арестовича, особливої динаміки на фронті немає, тому що Росія та Україна не мають технічних ресурсів.
– Якщо почитати зведення Генштабу ЗСУ, то там видно, що щодня вони доповідають про знищення трьох-чотирьох командних пунктів, складів, зразків техніки тощо. Це ті, кого встигли помітити в посадці, укритті ще десь. Але динаміки особливої немає, тому що сторони не мають ресурсів на динаміку. Російська Федерація з одного боку зуміла гальмувати нас, бо наситила мобілізованими.
А нам не вистачає ресурсів, бо улюблені західні партнери дають їх абсолютно суб’єктивною та об’єктивною кількістю. Точніше, не дають їх у необхідній кількості для такої величезної, масштабної війни як наша, з розмахом лінії лише внутрішнього фронту 1,3 тис. км та активним фронтом 750 км. Ресурсів не вистачає для того, щоб нас своєчасно забезпечити у тих товарних кількостях, які дозволяють переламати ситуацію на нашу користь.
Арестович спрогнозував, як далі може розвиватись ситуація на фронті. За його словами, в якийсь момент кількість перейде в якість.
– Це означає, що події розвиватимуться так: сторони шукатимуть і вибиватимуть один одного військову техніку, особовий склад, втрати на конкретних ділянках повільно накопичуватимуться. І в якийсь момент кількість перейде в якість.
Оскільки зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно, на конкретному етапі ослаблений противник різко дасть слабину, і це дасть змогу просунутися вперед. Будь-які поступи будуть швидше раптовими, ніж плановими.