На конкретному етапі РФ дасть слабину: Арестович спрогнозував ситуацію на фронті

Листопад, 02 в 0:58

Наразі відбувається невелика пауза на фронті, проте ситуація може розвиватися залежно від наявності великої кількості військової техніки та мобілізованих солдатів. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– Тривають дрібні тактичні дії, силами то взводу, то роти на окремих напрямках розпочинаються від Куп’янська та до Херсона. І зараз проти російських військ боремося за сіру зону. Основні винятки – це ближні бої на Бахмутському напрямі, Білогорівці, Лисичанську, Привіллі, Авдіївці, Павлівці, Вугледарі. Там ближні піхотні бої. Можна сказати, що з певною поправкою там приблизно те саме на Херсонському напрямку на тих ділянках, де безпосередньо перебувають сторони дотику. Решта – дрібні дуелі. Хтось підвісить вдало безпілотник, хтось навів, хтось потрапив.

За словами Арестовича, особливої ​​динаміки на фронті немає, тому що Росія та Україна не мають технічних ресурсів.

Зараз дивляться

– Якщо почитати зведення Генштабу ЗСУ, то там видно, що щодня вони доповідають про знищення трьох-чотирьох командних пунктів, складів, зразків техніки тощо. Це ті, кого встигли помітити в посадці, укритті ще десь. Але динаміки особливої ​​немає, тому що сторони не мають ресурсів на динаміку. Російська Федерація з одного боку зуміла гальмувати нас, бо наситила мобілізованими. А нам не вистачає ресурсів, бо улюблені західні партнери дають їх абсолютно суб’єктивною та об’єктивною кількістю. Точніше, не дають їх у необхідній кількості для такої величезної, масштабної війни як наша, з розмахом лінії лише внутрішнього фронту 1,3 тис. км та активним фронтом 750 км. Ресурсів не вистачає для того, щоб нас своєчасно забезпечити у тих товарних кількостях, які дозволяють переламати ситуацію на нашу користь.

Арестович спрогнозував, як далі може розвиватись ситуація на фронті. За його словами, в якийсь момент кількість перейде в якість.