Под Киевом полностью восстановлен мост в Стоянке

Ноябрь, 03 в 10:57

В четверг, 3 ноября, открыт проезд по мосту в Стоянке Киевской области на трассе М-06 Киев – Чоп в обе стороны.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Этот мост по Житомирской трассе стал препятствием для оккупантов во время наступления на Киев в феврале, – напомнил чиновник.

По его словам, сразу после деоккупации области менее чем за два месяца на остатках старых конструкций восстановили левую полосу, а уже в мае – движение по трассе для грузового автотранспорта, после чего начали капитальное восстановление правой части моста.

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То есть теперь мост в Стоянке работает полноценно.

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Фото: Кирило Тимошенко