Під Києвом повністю відновлено міст у Стоянці
У четвер, 3 листопада, відкрито проїзд мостом у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп в обидва боки.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому, – нагадав чиновник.
За його словами, відразу після деокупації області менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили ліву смугу, а вже у травні – рух трасою для вантажного автотранспорту, після розпочали розпочали капітальну відбудову правої частини мосту.
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Тобто тепер міст у Стоянці працює повноцінно.
Фото: Кирило Тимошенко