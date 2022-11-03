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Факти / Україна / Суспільство

Під Києвом повністю відновлено міст у Стоянці

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Міст у Стоянці

У четвер, 3 листопада, відкрито проїзд мостом у Стоянці Київської області на трасі М-06 Київ – Чоп в обидва боки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Цей міст по Житомирській трасі став перешкодою для окупантів під час наступу на Київ у лютому, – нагадав чиновник.

За його словами, відразу після деокупації області менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили ліву смугу, а вже у травні – рух трасою для вантажного автотранспорту, після розпочали розпочали капітальну відбудову правої частини мосту.

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Тобто тепер міст у Стоянці працює повноцінно.

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Фото: Кирило Тимошенко

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