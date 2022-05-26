Май, 26 в 18:57

До конца мая откроют проезд по отстроенному мосту в Стоянке, хотя только левой полосой движения.

Об этом рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Он сообщил, что восстановление моста началось сразу после освобождения области от оккупационных войск РФ.

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В Стоянке уже удалось полностью восстановить переправу и установить на временные опоры монолитную плиту, сверху которой уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия.

На сегодня дорожники завершают наносить разметку, устанавливают дорожные знаки и восстанавливают отбойники. В результате по этому пути смогут проезжать не только легковые автомобили, но и грузовой транспорт, что значительно облегчит передвижение в направлении Киев-Житомир. Проезд временной переправой, построенной рядом, ограничен для большегрузного транспорта.

Под Киевом строители за полтора месяца восстановили одну полосу моста, ведущего в Житомир / 8 фотографий

Андрей Ивко рассказал о сотрудничестве строителей и Укравтодора в процессе строительства мостов.

– ВСУ имеют понтонные переправы, они устраивают, мы устраиваем подъезды, переходы. Поэтому это общее дело, когда мы помогаем ВСУ, а ВСУ помогает нам, — заявил замглавы Укравтодора.

Что касается правой полосы движения моста, то ее только начали восстанавливать. Завершение строительства моста ожидается до конца года, заявил Андрей Ивко.

Рабочие расчищают место разрушения от строительного мусора, который остался после подрыва. Бригады работают круглосуточно.