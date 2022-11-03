Ноябрь, 03 в 9:33

Из-за вчерашних вражеских обстрелов объектов энергосистемы сегодня в трех областях Украины будут проходить аварийные отключения света.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, свет будут аварийно выключать потребителям в Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Ограничения коснутся всех категорий потребителей.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений.

Ограничения потребления необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий, подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Напомним, что 2 ноября в Кривом Роге было попадание дрона-камикадзе Shahed-136. Беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры. Несколько районов города остались без света и воды.

В Запорожской области также прогремели взрывы. Наше ПВО уничтожило все ударные дроны-камикадзе Shahed-136.