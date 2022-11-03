Листопад, 03 в 9:33

Через вчорашні ворожі обстріли об’єктів енергосистеми сьогодні у трьох областях Україні відбуватимуться аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, світло аварійно вимикатимуть споживачам у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Обмеження торкнуться усіх категорій споживачів.

Наразі в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій, наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що 2 листопада у Кривому Розі було влучання дрона-камікадзе Shahed-136. Безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. Декілька районів міста залишилися без світла та води.

У Запорізькій області також прогриміли вибухи. Наша ППО знищила всі ударні дрони-камікадзе Shahed-136.