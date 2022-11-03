Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Сьогодні аварійні відключення світла торкнуться трьох областей

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Сьогодні аварійні відключення світла торкнуться трьох областей
Фото: Pixabay

Через вчорашні ворожі обстріли об’єктів енергосистеми сьогодні у трьох областях Україні відбуватимуться аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, світло аварійно вимикатимуть споживачам у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зараз дивляться

Обмеження торкнуться усіх категорій споживачів.

Наразі в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій, наголосив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що 2 листопада у Кривому Розі було влучання дрона-камікадзе Shahed-136. Безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. Декілька районів міста залишилися без світла та води.

У Запорізькій області також прогриміли вибухи. Наша ППО знищила всі ударні дрони-камікадзе Shahed-136.

Читайте
Київ та ще 10 областей: де сьогодні вимикатимуть світло

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка