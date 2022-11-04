Укроборонпром наладил производство боеприпасов для артиллерии — Резников

Ноябрь, 04 в 17:28

Государственный концерн Укроборонпром наладил производство артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм, чтобы увеличить количество боеприпасов, которые направят на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Ukraine Media Center 4 октября. По его словам, также уже наладили производство 120 мм мин.

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— Сегодня налажено производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, а также 120 мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями, — отметил глава Минобороны.

Резников выразил надежду, что Укроборонпром в течение нескольких месяцев сможет реалистично увеличить объем производства боеприпасов для ВСУ.