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Факти / Україна / Суспільство

Укроборонпром налагодив виробництво боєприпасів для артилерії – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Артилерія
Фото: Генштаб ЗСУ

Державний концерн Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм, щоб збільшити кількість боєприпасів, які спрямують на потреби Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу в Ukraine Media Center 4 жовтня. За його словами, також вже налагодили виробництва 120 мм мін.

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– Сьогодні налагоджено виробництво снарядів калібру 122 мм та 152 мм, а також 120 мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, що входять до його складу, – зазначив очільник Міноборони.

Резніков висловив сподівання, що Укроборонпром протягом декількох місяців зможе реалістично збільшити обсяги виробництва боєприпасів для ЗСУ.

– Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і працюватимуть на полі бою, – наголосив міністр оборони.

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