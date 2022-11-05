Листопад, 05 в 19:13

Найближчими тижнями можуть з’явитися хороші новини щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 5 листопада.

– Також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання силам оборони. Це техніка, боєприпаси, звʼязок, зимові речі. Окремо розглянули протидію ракетному та дроновому терору – уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба, тому надалі робитимемо для цього все можливе та неможливе, – запевняє глава держави.

Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке тривало близько трьох годин.

– Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій – на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, прем’єр-міністр, міністр оборони, глава прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати та далі звільняти нашу землю, – наголошує президент.

Зараз дивляться

Глава держави зазначив, що сьогодні з’явилися повідомлення від офіційних представників з Ірану. Країна офіційно визнала, що таки постачала дрони для російського терору, проте начебто до повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України.

– Але й у цьому визнанні вони збрехали. Ми щодобово збиваємо іранські дрони щонайменше по 10 штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Лише протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 Shahed-136. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать, – звернув увагу президент.

Найбільша жорстокість російських окупантів сконцентрована на Донеччині. Але постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячі кілометрів лінії бойових зіткнень, наголосив Зеленський.

Президент навів приклад з зернової угодою, в рамках якої світові вдалося протистояти російському шантажу. На його думку, світ має діяти рішуче, тоді в окупантів не буде жодних шансів.

– Саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність, попри будь-які загрози, які створює Росія. Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені. Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів, – вважає президент України.

За словами Зеленського, наступного тижня уряд України запустить ще один фандрейзинговий напрямок, в рамках якого збиратимуть гроші для флоту морських дронів.