Можуть захищати порти та зерносховища: що відомо про ЗРК Skyguard-Aspide
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси Aspide від західних партнерів, 7 листопада.
Про те, що Іспанія ухвалила рішення передати Україні партію зброї, серед якої зенітно-ракетні комплекси малої дальності Aspide, точніше – Skyguard-Aspide, стало відомо в жовтні. Про це писало іспанське видання EL Pais.
Сам факт постачання озброєння країною НАТО може мати політичне значення, але сподіватися, що комплекси Aspide від Іспанії можуть змінити ситуацію в небі над Україною, не варто.
У самій Іспанії цих установок всього 13 і ракет до них країна закупила небагато: 200 ракет Aspide із дальністю стрільби до 10 км і лише 51 ракету Aspide 2000 із дальністю стрільби до 20 км.
Крім того, пускові установки комплексу Skyguard-Aspide розміщені на причіпному буксированому шасі.
Aspide – італійське сімейство керованих ракет середньої дальності для ураження повітряних цілей. До нього входять зенітні керовані ракети та ракети класу повітря-повітря.
Такий зенітно-ракетний комплекс можна використовувати з зенітною установкою Ерлікон калібру 35 мм, а також з іншими зенітними системами, щоб ефективніше працювати з повітряними цілями, що знаходяться на малій висоті.
Існують модифікації ракети для літаків (винищувачі F-104) та для ЗРК Albatros корабельного та ЗРК Skyguard-Aspide, Spada — сухопутного базування.
Тактико-технічні характеристики:
- Дальність: 35 км
- Максимальна висота: 8000 м
- Швидкість польоту: 1324 м/с
- Двигун: РДТТ SNIA-Viscosa
- истема наведення: моноімпульсна ПАРЛГСН Selenia
- Стартова вага: 220 кг
- Маса бойової частини: 30 кг
- Довжина: 3,7 м
- Діаметр: 203 мм
- Розмах крила: 1 м
Іспанці стверджують, що їх Аspide призначені скоріше для захисту стратегічних об’єктів: аеродромів, морських портів, промислових підприємств.
І можливо, вони використовуватимуться саме у цій сфері. Тим більше, що агресори стали частіше обстрілювати морські порти та зерносховища.
Фото: Вікіпедія