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Как выжить, если долго нет света и тепла – советы МВД

Валентина Летяк, редактор ленты
Как выжить, если долго нет света и тепла – советы МВД
Фото: Pexels

Наличие электроэнергии и тепла в домах – самый актуальный вопрос для большинства украинцев, вынужденных подстраивать жизнь под графики отключения света, чтобы энергетики могли восстановить инфраструктуру после ракетных ударов РФ.

МВД Украины публикует несколько полезных советов – что делать, если в течение суток или двух нет света и тепла.

 

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Если электричества нет в течение суток:

  • Отключите бытовые приборы.
  • Используйте для освещения фонари, свечи и т. д.
  • Не используйте древесный уголь или домашний генератор в помещении – выделяется угарный газ, который невозможно увидеть и почувствовать.
  • Без необходимости не открывайте холодильник или морозильник. Так продукты будут храниться замороженными в течение двух-трех дней.

Если света и тепла нет более двух дней:

  • Герметически закройте окна, двери и дополнительно утеплите входную дверь.
  • Разместите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно другие.
  • Используйте теплую одежду и термобелье.
  • Узнайте, где находятся ближайшие пункты обогрева, а также станции зарядки мобильных телефонов.
  • Закупите продукты длительного хранения, например, овощные, мясные или рыбные консервы.
  • Для приготовления пищи по возможности приобретите газовую горелку или портативную настольную плиту.
  • Сделайте запасы воды, храните ее только в закрытых емкостях.

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Источник: МВД
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