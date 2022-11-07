Как выжить, если долго нет света и тепла – советы МВД

Ноябрь, 07 в 16:37

Наличие электроэнергии и тепла в домах – самый актуальный вопрос для большинства украинцев, вынужденных подстраивать жизнь под графики отключения света, чтобы энергетики могли восстановить инфраструктуру после ракетных ударов РФ.

МВД Украины публикует несколько полезных советов – что делать, если в течение суток или двух нет света и тепла.

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Если электричества нет в течение суток:

Отключите бытовые приборы.

Используйте для освещения фонари, свечи и т. д.

Не используйте древесный уголь или домашний генератор в помещении – выделяется угарный газ, который невозможно увидеть и почувствовать.

Без необходимости не открывайте холодильник или морозильник. Так продукты будут храниться замороженными в течение двух-трех дней.

Если света и тепла нет более двух дней: