Как выжить, если долго нет света и тепла – советы МВД
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Наличие электроэнергии и тепла в домах – самый актуальный вопрос для большинства украинцев, вынужденных подстраивать жизнь под графики отключения света, чтобы энергетики могли восстановить инфраструктуру после ракетных ударов РФ.
МВД Украины публикует несколько полезных советов – что делать, если в течение суток или двух нет света и тепла.
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Если электричества нет в течение суток:
- Отключите бытовые приборы.
- Используйте для освещения фонари, свечи и т. д.
- Не используйте древесный уголь или домашний генератор в помещении – выделяется угарный газ, который невозможно увидеть и почувствовать.
- Без необходимости не открывайте холодильник или морозильник. Так продукты будут храниться замороженными в течение двух-трех дней.
Если света и тепла нет более двух дней:
- Герметически закройте окна, двери и дополнительно утеплите входную дверь.
- Разместите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно другие.
- Используйте теплую одежду и термобелье.
- Узнайте, где находятся ближайшие пункты обогрева, а также станции зарядки мобильных телефонов.
- Закупите продукты длительного хранения, например, овощные, мясные или рыбные консервы.
- Для приготовления пищи по возможности приобретите газовую горелку или портативную настольную плиту.
- Сделайте запасы воды, храните ее только в закрытых емкостях.