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Возможен ли в Украине тотальный блекаут – ответ ДТЭК

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Валентина Летяк редактор ленты

Полного блекаута даже в случае срабатывания большого количества автоматики не будет. Почему – объяснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

– Теоретически это возможно, поскольку в мире что угодно можно сломать. Я не думаю, что вероятность этого достаточно высока. Даже если где-нибудь будут срабатывать системы защиты (а в этом случае может быть блекаут), то остальные части будут просто изолированы от проблемных, – подчеркнул он.

Он также не советует бояться самого слова блекаут, потому что это на самом деле не столь большая проблема.

Говоря простым языком, это срабатывание автоматики для недопущения повреждения энергосистемы. И вопрос не в том, что система выключится, а в том, как быстро мы сможем ее включить. Будет ли внешний источник питания, чтобы мы могли развернуть систему снова. Вот об этом нужно говорить. Если система отключит себя, она себя спасет, – объяснил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК прогнозирует, что в случае, если не будет новых обстрелов, аварийные отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться в течение следующих двух недель.

– Сейчас делается все возможное, чтобы снять ограничения в Киеве и всех центральных регионах, где применяются графики. А что касается Киева, области и других регионов, еще и аварийные отключения, потому что в графики мы не можем вместиться, чтобы обеспечить балансирование спроса и предложения на электроэнергию, — добавил он.

По его словам, сейчас чувствуется рост потребления электроэнергии на 10% из-за того, что люди пользуются обогревателями, поскольку не везде включили отопление.

Сахарук говорит, что по мере снижения температура будет пропорционально увеличиваться потребление электроэнергии даже если украинцы будут экономить в определенные временные промежутки.

В компании понимают, что если у людей нет света в течение дня по четыре часа, то они начинают делать свои дела тогда, когда свет включают, поэтому невозможно говорить о большом объеме экономии.

Читайте
Эвакуация Киева из-за блэкаута: ДТЭК разъяснил, когда может грозить

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