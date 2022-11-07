Як вижити, якщо довго немає світла та тепла – поради МВС
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Наявність електроенергії та тепла в домівках – найактуальніше питання для більшості українців, які змушені підлаштовувати життя під графіки відключення світла, аби енергетики могли полагодити інфраструктуру після ракетних ударів РФ.
МВС України публікує кілька корисних порад – що робити, якщо впродовж доби або двох немає світла та тепла.
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Якщо електрики немає протягом доби:
- Вимкніть побутові прилади.
- Використовуйте для освітлення ліхтарі, свічки тощо.
- Не використовуйте деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні – виділяється чадний газ, який неможливо побачити та відчути.
- Без необхідності не відкривайте холодильник або морозильник. Так продукти зберігатимуться замороженими протягом двох-трьох днів.
Якщо світла та тепла немає більше ніж два дні:
- Герметично закрийте вікна, двері та додатково утепліть вхідні двері.
- Розмістіть всіх членів родини в одній кімнаті та тимчасово закрийте інші.
- Використовуйте теплий одяг та термобілизну.
- Дізнайтеся, де розташовані найближчі пункти обігріву, а також станції заряджання мобільних телефонів.
- Закупіть продукти тривалого зберігання, наприклад, овочеві, м’ясні або рибні консерви.
- Для приготування їжі за можливості придбайте газову горілку або портативну настільну плиту.
- Зробіть запаси води, зберігайте її лише в закритих ємностях.