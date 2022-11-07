Як вижити, якщо довго немає світла та тепла – поради МВС

Листопад, 07 в 16:37

Наявність електроенергії та тепла в домівках – найактуальніше питання для більшості українців, які змушені підлаштовувати життя під графіки відключення світла, аби енергетики могли полагодити інфраструктуру після ракетних ударів РФ.

МВС України публікує кілька корисних порад – що робити, якщо впродовж доби або двох немає світла та тепла.

Зараз дивляться

Якщо електрики немає протягом доби:

Вимкніть побутові прилади.

Використовуйте для освітлення ліхтарі, свічки тощо.

Не використовуйте деревне вугілля або домашній генератор у приміщенні – виділяється чадний газ, який неможливо побачити та відчути.

Без необхідності не відкривайте холодильник або морозильник. Так продукти зберігатимуться замороженими протягом двох-трьох днів.

Якщо світла та тепла немає більше ніж два дні: