Будут ли штрафы для бизнеса за чрезмерное потребление света – объяснение

Ноябрь, 08 в 21:37

Штрафы или любые материальные ограничения за чрезмерное использование электричества – это неуместный стимул для бизнеса в Украине, который и так пострадал в результате начала полномасштабной войны.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он считает, что украинский бизнес и так оказывает активную помощь энергетикам для стабилизации ситуации с электроснабжением.

В частности, представители бизнеса или наемные работники отключают рекламные экраны, холодильники, дополнительное освещение и даже переносят производство на ночное время. Но все же есть предприятия и компании, которые не считают необходимым экономить свет.

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Тимошенко подчеркнул, что российская армия продолжает наносить удары по энергетической системе Украины. Так, за месяц зафиксировано не менее пяти массированных атак, для которых РФ привлекла ракеты и ударные дроны-камикадзе.

По его мнению, российские захватчики пытались нанести как можно больше ущерба ударами по электростанциям и сетям, через которые дается свет в жилые дома. Сейчас есть дефицит электроэнергии и систем для ее стабильного снабжения, отметил Тимошенко.