Чи будуть штрафи для бізнесу за надмірне споживання світла – пояснення

Листопад, 08 в 21:37

Штрафи чи будь-які матеріальні обмеження за надмірне використання електрики – це недоречний стимул для бізнесу в Україні, який і так постраждав унаслідок початку повномасштабної війни.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він вважає, що український бізнес і так надає активну допомогу енергетикам для стабілізації ситуації з електропостачанням.

Зокрема, представники бізнесу або наймані працівники вимикають рекламні екрани, холодильники, додаткове освітлення та навіть переносять виробництво на нічний час. Але все ж є підприємства та компанії, які не вважають за необхідне економити світло.

Зараз дивляться

Тимошенко наголосив, що російська армія продовжує завдавати ударів по енергетичній системі України. Так, за місяць зафіксовано щонайменше п’ять масованих атак, для яких РФ залучила ракети та ударні дрони-камікадзе.

На його думку, російські загарбники намагалися завдати якомога більше шкоди ударами по електростанціях та мережах, через які надається світло у житлові будинки. Наразі є дефіцит електроенергії та систем для її стабільного постачання, зазначив Тимошенко.