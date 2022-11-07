Ощутимое облегчение с электроснабжением возможно уже через неделю: в каких регионах и условие

Ноябрь, 07 в 21:51

Ощутимое облегчение с электроснабжением в Киевской области и в северном регионе возможно уже через неделю, но только в том случае, если не будет новых вражеских обстрелов энергосистемы.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация в Киевском и Харьковском регионах.

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— Здесь имеют место у нас графики плановых, почасовых отключений, и, к сожалению, приходится иногда поверх этих графиков применять также дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему в этих регионах, — говорит Кудрицкий.

По его словам, дефицит мощностей в этих регионах превышает 1 тыс. мегаватт.

— Мы сейчас работаем над тем, чтобы немного улучшить ситуацию в сети как в Киеве и области, так и в северном регионе, который состоит из Харьковской, Сумской и Полтавской областей. Я думаю, нужно потерпеть несколько дней для того, чтобы ощутимое облегчение было для потребителей, чтобы графики отключений стали более комфортными, — сказал Кудрицкий.

Энергетики, по его информации, сейчас пытаются увеличить генерацию в киевском энергоузле и способность энергосетей.

Также Кудрицкий добавил, что будет ли блекаут в Киеве, “зависит от интенсивности ракетных обстрелов, которые достаточно сложно спрогнозировать”.