Ноябрь, 08 в 14:30

На период военного положения в Украине запрещено налагать любые штрафы за неуплату коммунальных услуг.

То есть, даже если человек пока не платит за коммуналку, никаких штрафов или арестованных счетов не будет. Однако обязанность платить за коммунальные услуги никто не отменял, поэтому после окончания войны задолженность придется оплатить.

Факты ICTV узнавали, что будет с людьми, которые за период военного положения не платили коммуналку, и как будут взиматься долги.

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Что запрещено на период военного положения

Еще 5 марта 2022 года украинское правительство приняло постановление № 206, в соответствии с которым с 24 февраля до прекращения или отмены военного положения запрещено:

начислять и взимать штрафы, пени, инфляционные начисления, проценты годовых, начисленные на задолженность, которая образовалась за несвоевременное или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги;

приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты или неполной оплаты.

Что будет с должниками после военного положения

Если при определенных условиях украинцы не могут сейчас платить за коммунальные услуги, то ничего критического не произойдет. Требовать оплатить, отключать свет, газ, воду или начислять штрафы запрещено, поэтому долг будет просто накапливаться.

Однако по окончании военного положения всю сумму нужно будет оплатить. Юрист Рослислав Кравец отмечает, что долги будут платить все, даже те украинцы, которым уничтожили жилье.

— Если человек жил в квартире, например, три года и не платил коммунальные платежи, но во время войны его квартиру разрушили, то никто не освободит его от уплаты этого долга, — отмечает юрист.

В свою очередь эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно объясняет, каким образом будут взыскиваться долги.

— Что будет после отмены военного положения? Управляющие компании коммунальных предприятий (бывшие жэки) будут обращаться в суд. Почему? Потому что эти предприятия так же должны рассчитаться с поставщиками услуг и выплачивать заработную плату. Поэтому они будут вынуждены обращаться в суд по упрощенной процедуре за получением судебного приказа, — объясняет Ненно.

Эксперт добавляет, что после обращения управляющей компании в суд должника даже не вызывают туда. Впоследствии должник получает судебный приказ, где указаны сроки, в которые следует погасить задолженность.

— Понятно, что за несколько дней погасить весь долг невозможно. Особенно, если он накапливался долго. Что происходит дальше? Согласно действующему законодательству, решение суда не выполняется, поэтому судебные исполнители начинают взыскивать задолженность. Это могут быть и коллекторы, и арест всех банковских счетов. Если сумма долга большая, то происходит арест имущества, запрещают выезд за границу, — говорит Ненно.

Что делать, чтобы не допустить такого

Эксперт по ЖКХ советует обратиться к поставщику услуг, то есть к тому, с кем заключен договор, и подать соответствующее заявление.

— В заявлении необходимо написать, что сейчас вы не имеете возможности оплатить весь долг одним платежом, и попросить разбить его на части. Управляющая компания пропишет сумму, которую вы должны платить ежемесячно. Они могут разбить этот договор на три, пять или 10 лет.

Это уже будет юридическим основанием для того, чтобы вам не арестовали имущество или принудительно не взыскали задолженность. Таким образом вы сможете в дальнейшем планировать бюджет, какую часть доходов нужно оплатить, — отмечает эксперт.

Будут ли начислять пеню на долг

По словам Кристины Ненно, пока ни пеню, ни штрафы не начисляют. Но потом это вполне возможно.

— Если задолженность будет расти, а постановление Кабмина прекратит действовать, то пеня будет накладываться на долг, появившийся после окончания военного положения. Например, есть задолженность в 100 тыс. грн, а следующий месяц плюс еще 3 тыс. грн, то на эти 3 тыс. грн уже будет начислена пеня, — заключает Ненно.

Эксперты советуют украинцам не шутить с долгами за неуплату коммунальных услуг и вносить хотя бы что-то. Чтобы в будущем не иметь проблем с исполнительными службами, судами и поставщиками коммунальных услуг, стоит сейчас пытаться оплачивать платежки.