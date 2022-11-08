Листопад, 08 в 14:30

На період воєнного стану в Україні заборонено накладати будь-які штрафи за несплату комунальних послуг.

Тобто, навіть якщо людина наразі не сплачує платежі за комуналку, жодних штрафів чи арештованих рахунків не буде. Проте обовʼязок закрити борг не скасовували, тому після закінчення війни заборгованість доведеться сплатити.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з людьми, які в період воєнного стану не сплачували комуналку, та як із них стягуватимуть борги.

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Що заборонено на період воєнного стану

Ще 5 березня 2022 року український уряд ухвалив постанову № 206, згідно з якою, від 24 лютого до припинення чи скасування воєнного стану заборонено:

нараховувати та стягувати штрафи, пені, інфляційні нарахування, проценти річних, нарахованих на заборгованість, яка утворилася за несвоєчасне або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі несплати за них або сплати не в повному обсязі.

Що буде з боржниками після воєнного стану

Якщо за певних умов українці не можуть зараз сплачувати за комунальні послуги, то нічого критичного не станеться. Вимагати сплатити, відключати світло, газ, воду чи нараховувати штрафи заборонено, тому борг буде просто накопичуватися.

Проте по закінченні воєнного стану усю суму потрібно буде сплатити. Юрист Рослислав Кравець зазначає, що борги будуть сплачувати усі, навіть ті українці, яким знищили житло.

– Якщо людина жила в квартирі, наприклад, три роки й не сплачувала комунальні платежі, але під час війни її квартиру зруйнували, то ніхто не звільнить її від сплати цього боргу, – зазначає юрист.

У свою чергу експерт із ЖКГ, тарифоутворення, субсидіювання, містобудування Кристина Ненно пояснює, яким чином будуть стягувати борги.

– Що буде після скасування воєнного стану? Управляючі або керуючі компанії комунальних підприємств (колишні жеки) звертатимуться до суду. Чому? Бо ці підприємства так само мають розраховуватися з надавачами послуг та виплачувати заробітну плату. Тому вони будуть змушені звертатися до суду за спрощеною процедурою за отриманням судового наказу, – пояснює Ненно.

Експерт додає, що після звернення керуючої компанії до суду боржника навіть не викликають туди. Згодом боржник отримує судовий наказ, де зазначено терміни, в які слід погасити заборгованість.

– Зрозуміло, що за кілька днів погасити весь борг неможливо. Особливо, якщо він накопичувався довго. Що відбувається далі? Відповідно до чинного законодавства, рішення суду не виконується, тому судові виконавці починають стягувати заборгованість боржника. Це можуть бути і колектори, і арешт усіх банківських рахунків. Якщо сума боргу велика, то відбувається арешт майна, забороняють виїзд за кордон, – каже Ненно.

Що робити, щоби не допустити такого

Експерт із ЖКГ радить звернутися до надавача послуг, тобто до того, з ким укладено договір, та подати відповідну заяву.

– У заяві необхідно написати, що зараз ви не маєте можливості сплатити увесь борг одним платежем та попросити розбити його на частини. Керуюча компанія пропише суму, яку ви маєте сплачувати щомісяця. Вони можуть розбити цей договір на три, пʼять чи 10 років. Це вже буде юридична підстава для того, щоби вам не заарештували майно чи примусово не стягнули заборгованість. Таким чином ви зможете надалі планувати бюджет, яку частину доходів потрібно сплатити, – зазначає експерт.

Чи будуть нараховувати пеню на борг

За словами Кристини Ненно, наразі ні пеню, ні штрафи не нараховують. Але потім це цілком можливо.

– Якщо заборгованість зростатиме, а постанова Кабміну припинить діяти, то пеня накладатиметься на борг, що зʼявився після закінчення воєнного стану. Наприклад, є заборгованість у 100 тис. грн, а наступний місяць плюс ще 3 тис. грн, то на ці 3 тис. грн вже нараховуватимуть пеню, – підсумовує Ненно.

Експерти радять українцям не жартувати з боргами за комунальні послуги та вносити бодай щось. Щоб у майбутньому не мати проблем із виконавчими службами, судами та надавачами комунальних послуг, варто зараз намагатися оплачувати платіжки.