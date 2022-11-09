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Отвод войск РФ на левый берег Днепра: что остается под оккупацией

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Отвод войск РФ на левый берег Днепра: что остается под оккупацией
Фото: Минобороны

РФ собирается отвести свои войска из Херсона и занять оборону по левому берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Что находится на левом берегу Днепра Херсонской области — далее в материале.

Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что целесообразно будет организовать оборону по барьерному рубежу левого берега Днепра.

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— Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизнь наших военных и боеспособность группировки войск. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра, — сказал Суровикин.

После его доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с выводами и отдал приказ начать отвод войск на левый берег Днепра.

— Приступайте к отводу войск, — сказал Шойгу.

Самое главное, что находится на правом берегу — областной центр — город Херсон. Вблизи него Чернобаевка, Степановка, Антоновка и сотни других населенных пунктов.

Оккупанты, вероятно, покинут и небольшую оккупированную часть Николаевской области, которая тоже находится на правом берегу Днепра.

А на левом берегу, куда рашисти отводят войска, тысячи населенных пунктов, Каховская ГЭС, дамба, которую оккупанты угрожали взорвать. Также на левом берегу находится Запорожская АЭС (однако в Запорожской области).

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