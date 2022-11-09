Листопад, 09 в 19:02

РФ збирається відвести свої війська з Херсону і зайняти оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Що саме на лівому березі Дніпра в Херсонській області – далі у матеріалі.

Командувача військами РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що доцільно буде організувати оборону по бар’єрному рубежі лівого берега Дніпра.

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