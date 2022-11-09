Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Відведення військ РФ на лівий берег Дніпра: що залишається під окупацією

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Відведення військ РФ на лівий берег Дніпра: що залишається під окупацією
Фото: Міноборони

РФ збирається відвести свої війська з Херсону і зайняти оборону на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Що саме на лівому березі Дніпра в Херсонській області – далі у матеріалі.

Командувача військами РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що доцільно буде організувати оборону по бар’єрному рубежі лівого берега Дніпра.

Зараз дивляться

– Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з’єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, – сказав Суровікін.

Після його доповіді міністр оборони РФ Сергій Шойгу погодився з висновками та віддав наказ розпочати відведення військ на лівий берег Дніпра.

– Розпочинайте відведення військ, – сказав Шойгу.

Найголовніше з розташованого на правому березі – обласний центр – місто Херсон. Біля нього Чорнобаївка, Степанівка, Антонівка та сотні інших населених пунктів.

Окупанти, ймовірно, покинуть і невелику окуповану частину Миколаївської області, що теж на правому березі Дніпра.

А на лівому березі, куди рашисти відводять війська, є тисячі населених пунктів, Каховська ГЕС, дамба, яку окупанти погрожували підірвати. Також на лівому березі – Запорізька АЕС (щоправда, в Запорізькій області).

Читайте
Як перед останнім днем: Ковальов розповів, як окупанти обкрадають місцевих у Херсоні

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка