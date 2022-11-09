Как перед последним днем: Ковалев рассказал, как оккупанты обворовывают местных в Херсоне

Прессофицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев рассказал о ситуации на Херсонском направлении и панике местных гауляйтеров.

— Российские оккупанты прибегают к давлению на местное население на Херсонщине. Заставляют брать российские паспорта. Тех, кто не хочет их брать – угрожают выселением из Херсона на территорию Российской Федерации.

По словам Ковалева, у людей насильственно отбирают украинские паспорта. Также он отмечает, что оккупанты словно предвкушают украинское наступление и воруют у людей имущество в Херсоне.

– Наблюдался вывоз из Херсонского художественного музея очень много экспонатов. Они их увозят в РФ. В частности фиксировалось передвижение мародерских русских колонн через Каховскую ГЭС.

Читайте Пропагандисты сообщают о смерти гауляйтера Кирилла Стремоусова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.