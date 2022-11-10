Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

На Киевщине запретили световые декорации новогодних елок, парков и улиц

Валентина Летяк, редактор ленты
Новий рік 2022 у Києві
Фото: Факты ICTV

На территории Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию на Новый год, то есть гирлянды и световые украшения.

Соответствующее решение принял сегодня Оперативный штаб совета обороны области, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, запрет касается коммерческой, коммунальной и государственной собственности.

Сейчас смотрят

– Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня, – подчеркнул Кулеба.

Читайте
Кличко рассказал, чего ждать на Новый год и Рождество в Киеве

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка