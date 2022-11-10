На Киевщине запретили световые декорации новогодних елок, парков и улиц
Фото: Факты ICTV
На территории Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию на Новый год, то есть гирлянды и световые украшения.
Соответствующее решение принял сегодня Оперативный штаб совета обороны области, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
По его словам, запрет касается коммерческой, коммунальной и государственной собственности.
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– Световые декорации новогодних елок, парков, улиц – оставим на потом. Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии – это наш гражданский фронт сегодня, – подчеркнул Кулеба.