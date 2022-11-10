На Киевщине запретили световые декорации новогодних елок, парков и улиц

Ноябрь, 10 в 19:30

На территории Киевской области запретили использовать праздничную иллюминацию на Новый год, то есть гирлянды и световые украшения.

Соответствующее решение принял сегодня Оперативный штаб совета обороны области, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, запрет касается коммерческой, коммунальной и государственной собственности.

Сейчас смотрят