Ноябрь, 05 в 23:28

Мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал, что будет с Рождеством и Новым годом в столице в этом году.

– В первую очередь мы отталкиваемся от вопроса безопасности. Отменять Новый год и Рождество никто не будет. Но что касается празднований – я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Однако таких массовых празднований, как обычно, сто процентов не будет, – сказал Кличко.

Он добавил, что по новогодней елке рассматривается вопрос, чтобы в такие сложные времена она все же была.

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