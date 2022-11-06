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Факты / Україна

Кличко рассказал, чего ждать на Новый год и Рождество в Киеве

Анастасия Гевко, редактор ленты
кличко
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко в эксклюзивном интервью телеведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал, что будет с Рождеством и Новым годом в столице в этом году.

– В первую очередь мы отталкиваемся от вопроса безопасности. Отменять Новый год и Рождество никто не будет. Но что касается празднований – я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Однако таких массовых празднований, как обычно, сто процентов не будет, – сказал Кличко.

Он добавил, что по новогодней елке рассматривается вопрос, чтобы в такие сложные времена она все же была.

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– Мы рассматриваем в ограниченном варианте празднование и Нового года, и рождественских праздников. Отменять не хотим, ведь это традиция и свет, добрые эмоции должны быть, – резюмировал мэр.

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