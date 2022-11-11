Ноябрь, 11 в 19:47

Сегодня – один из дней, вошедший в историю полномасштабной войны. Украина продолжает освобождать Юг страны, деоккупировав Херсон.

— На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Остается совсем немного, и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины, – уверяет глава государства.

Украина всегда возвращает свое, подчеркивает президент. По словам Зеленского, он счастлив видеть, что люди, несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов, хранили украинские флаги и верили в Украину.

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— И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику, и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.

Зеленский обратил внимание, что также было во всех других освобожденных городах Украины. Президент уверяет, что также произойдет в городах, которые еще ожидают возвращения ВСУ.