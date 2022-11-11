Трофеев хватает: Арестович об освобождении Херсона от оккупантов

Ноябрь, 11 в 18:48

Воины Вооруженных сил Украины получили много трофеев от российских захватчиков после освобождения Херсона от оккупации страны-агрессора.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в Facebook. По его словам, Российская Федерация понесла большие потери на Херсонском направлении.

– Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потери в основном. Но трофеев хватает, – уверяет Алексей Арестович.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что ВСУ освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии долгое время. Украинцы устроили праздник в центре города, распевая народные песни и прославляя храбрых бойцов ВСУ.

Сейчас смотрят

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Херсонской области, в частности, зачистки освобожденных населенных пунктов от российских оккупантов, могут длиться по меньшей мере несколько недель.