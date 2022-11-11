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Факты / Україна / Общество

Трофеев хватает: Арестович об освобождении Херсона от оккупантов

Юля Захарченко, редактор ленты
Трофеев хватает: Арестович об освобождении Херсона от оккупантов
Фото: Минобороны

Воины Вооруженных сил Украины получили много трофеев от российских захватчиков после освобождения Херсона от оккупации страны-агрессора.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в Facebook. По его словам, Российская Федерация понесла большие потери на Херсонском направлении.

– Успели выскочить, заразы. Пленных немного, потери в основном. Но трофеев хватает, – уверяет Алексей Арестович.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что ВСУ освободили Херсон, находившийся под оккупацией российской армии долгое время. Украинцы устроили праздник в центре города, распевая народные песни и прославляя храбрых бойцов ВСУ.

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Херсонской области, в частности, зачистки освобожденных населенных пунктов от российских оккупантов, могут длиться по меньшей мере несколько недель.

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