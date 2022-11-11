Листопад, 11 в 19:47

Сьогодні – один з днів, який увійде в історію повномасштабної війни. Україна продовжує звільнювати Південь країни, деокупувавши Херсон.

– Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи, та починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України, – запевняє глава держави.

Україна завжди повертає своє, наголошує президент. За словами Зеленського, він щасливий бачити, що люди, попри всі загрози, репресії та знущання окупантів, зберігали українські прапори та вірили в Україну.

Зараз дивляться

– І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

Зеленський звернув увагу, що так само було в усіх інших звільнених містах України. Президент запевняє, що так само відбудеться у містах, які ще очікують на повернення ЗСУ.