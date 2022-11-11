Ноябрь, 11 в 18:59

Силы обороны Украины продолжают освобождать города и села на Херсонском направлении. В частности, во время успешных наступательных действий передовые подразделения ВСУ местами уже дошли до правого берега Днепра.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские защитники обнаруживают и уничтожают врага в ряде населенных пунктов. В Генштабе пообещали позже официально обнародовать результаты из соображений безопасности.

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В Генштабе отметили, что враг пытается сдержать Силы обороны Украины на отдельных направлениях, усовершенствовать фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере временно оккупированной территории Крыма.

По информации Генштаба ВСУ, российская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.