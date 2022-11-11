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Факти / Україна / Суспільство

Передові підрозділи ЗСУ частково дійшли до правого берега Дніпра – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Передові підрозділи ЗСУ частково дійшли до правого берега Дніпра – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують звільнювати міста та села на Херсонському напрямку. Зокрема, під час успішних наступальних дій передові підрозділи ЗСУ подекуди вже дійшли до правого берега Дніпра.

За даними Генерального штабу ЗСУ, наразі українські захисники виявляють та знищують ворога у низці населених пунктів. У Генштабі пообіцяли пізніше офіційно оприлюднити результати з міркувань безпеки.

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У Генштабі зазначили, що ворог намагається стримати Сили оборони України на окремих напрямках, вдосконалити фортифікаційні обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі тимчасово окупованої території Криму.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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