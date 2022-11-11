Ноябрь, 11 в 13:42

Отключения электроэнергии значительно влияют на работу украинцев. Магазины закрываются, интернет исчезает, техника разряжается. В таких условиях сложно выполнять работу в полном объеме.

Как работодатель должен платить зарплату работникам, которые не могут полноценно работать в случае отключения света, читайте в материале Фактов ICTV.

Что предусмотрено законом

Кодекс законов о труде обязывает работодателя оплачивать простой в том случае, если он произошел не по вине работника.

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Исчезновение электроэнергии можно квалифицировать как форс-мажор, который влечет вынужденную остановку работы. Кроме того, исчезновение света не происходит по вине работника.

Украинцы, которые работают удаленно и не могут выполнять свою работу, или те, кто не может работать в офисе, имеют право претендовать на свой обычный заработок, даже если не могли полноценно работать.

Работодатель, в свою очередь, должен выплатить своим работникам полную зарплату, независимо от того, выполнялась работа в полном объеме или нет.

Адвокат Иван Либерман также отмечает, что заработная плата должна оплачиваться обязательно в полном объеме.

— Если работник вышел на работу, то все, зарплата платится. Это в случае, если работник работает не на удаленной форме, а приезжает в офис, завод, фабрику, компанию и прочее, — говорит адвокат.

Либерман также объясняет, как платится заработная плата тем украинцам, которые работают удаленно.

— Если человек работает удаленно и исчезает свет, то обсчет может быть почасовой, — отмечает Либерман.

Адвокат добавляет, что в таком случае есть два основных варианта трудоустройства:

по контракту — здесь может быть прописано, что работник получает зарплату почасово (прописывается в самом контракте или в приложении);

— здесь может быть прописано, что работник получает зарплату почасово (прописывается в самом контракте или в приложении); если человек работает по Кодексу законов Украины о труде — в таком случае выплачивается сумма средств по результату отработки, или согласно графику работы, независимо от того, было освещение или нет.

— Если в контракте прописано, что человек получает зарплату почасово, тогда вопросов нет. Это можно легко вычислить и установить. Что касается, когда человек работает по Кодексу законов о труде, то здесь платится полная зарплата. Если человек приехал на работу, то независимо от того, работал он 5 мин или 5 ч, сумма уплачивается в полном объеме, — говорит Либерман.

Эксперт добавляет, что в случае неуплаты работодателем полной зарплаты, на защиту работника становится Кодекс законов о труде.

Обеспечение необходимой техникой

Если же работодатель не хочет оплачивать простой, он должен обеспечить сотрудника техникой, которая позволит работать без электроэнергии. Это могут быть генераторы, аккумуляторы или другие средства для обеспечения удаленной работы без электроэнергии.

То есть у работодателя есть два варианта — оплачивать период, когда сотрудник вынужденно не может выполнять свою работу, или обеспечить его альтернативным источником энергии.

— Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе. Это должно быть прописано в трудовом договоре, а если этого нет в договоре, значит, отвечает работодатель, – рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин.